الدفاع الروسية: واشنطن ترفض المشاركة في اجتماع بشأن إزالة مخيم الركبان السوري

جهينة نيوز

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، أن ممثلي الولايات المتحدة رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث حول إزالة مخيم الركبان للاجئين في سوريا.

وقال ميزينتسيف اليوم الاثنين: "بالنظر إلى الدور الهام للولايات المتحدة في حل مشكلة حل مخيم الركبان، فقد أرسلنا دعوة إلى السفارة الأمريكية في موسكو للمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي. لكن مع الأسف، رفض ممثلو الولايات المتحدة حضور هذا الحدث الهام".

ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة الإصرار على ضرورة حل مشكلة مخيم الركبان في العاصمة الأردنية، عمان، في شكل مشاورات ثلاثية لممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

وقال ميزينتسيف : "إننا نعتبر العمل دون مشاركة ممثلي الأمم المتحدة، والأهم من ذلك ، دون مشاركة ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية، غير فعال".