4 فضيات و3 برونزيات لمنتخب سورية للمصارعة للناشئين ببطولة الترجي الدولية

جهينة نيوز
أحرز منتخب سورية للمصارعة للناشئين أربع ميداليات فضية وثلاث برونزيات في بطولة الترجي الدولية المقامة حاليا في تونس بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر والأردن ومصر ولبنان ونيجيريا.
وحقق فوزي الحسن فضيتين بالمصارعتين الحرة و الرومانية ومحمد اسد الاسطة فضيتين بالحرة والرومانية أيضا بينما أحرز بكر الحايك برونزيتين بالحرة والرومانية ومحمد فواز برونزية بالرومانية.
وسيبدأ منتخبنا غدا معسكرا مشتركا مع نظيره التونسي استعدادا لبطولة المتوسط خلال الشهر القادم بإشراف المدرب باسم شتيوي مدرب المصارعة الحرة ومحمود تلاوي مدرب المصارعة الرومانية.