بعد انفجارات سريلانكا.. ارسال أكثر من ألف عسكري إلى العاصمة!

جهينة نيوز

أرسل الجيش السريلانكي أكثر من ألف جندي لتوفير الأمن في العاصمة كولومبو، بعد سلسلة من التفجيرات، التي أسفرت عن مصرع 290 شخصا.

وأعلن موقع "Ada" نقلا عن بيان صادر عن القوات المسلحة أن القوات الجوية للبلاد تشارك في حماية مطار كولومبو الدولي. كما يتم تنظيم مراكز للقوات الخاصة في مقر الشرطة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في البلاد.

كما فرضت السلطات السريلانكية حظر التجول في العاصمة كولومبو من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا، اعتبارا من اليوم الاثنين.

و وقعت سلسلة من الانفجارات في سريلانكا، يوم الأحد 21 نيسان/أبريل، إذ دوت أول 6 انفجارات في 3 معابد و3 فنادق في البلاد والسابع غربي الجزيرة والثامن في مجمع سكني في ضواحي كولومبو.

ووفقا للبيانات الأخيرة فقد بلغ عدد القتلى نتيجة 8 انفجارات 290 شخصا، بينهم مواطنون من الدنمارك واليابان وباكستان والمغرب والهند وبنغلادي والصين وهولندا والولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا. وأصيب نحو 500 شخص.