تطور غير مسبوق في تقنيات "دمى الجنس"!

جهينة نيوز

أعلن أحد أشهر جامعي وملاك دمى الجنس في العالم، أن الدمى قد تحل محل المساعدات الشخصية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمنتشرة بكثرة في المنازل والمكاتب.

ويعرف الرجل على نطاق واسع باسم، بريك، في حين تبقى هويته الحقيقية مجهولة. ويعتقد بريك أن استبدال المساعدات الشخصية، مثل "أليكسا"، بدمى الجنس، سيجري نظرا لفقدان الأولى للمواصفات البشرية.

كما تابع بريك قائلا: "أعتقد أن الإنسان عموما لا يفضل التكلم مع الحاسوب، بينما لو كان مكانه دمية ذكية أو حتى رأس دمية فقط، فسيفضل التواصل معها.. خاصة في حال كانت جميلة".

ويتمتع بريك بعلاقات وطيدة ومميزة مع شركة "Realbotix"، المصنعة لأكثر دمية جنس متطورة في العالم، والتي تعرف باسم "هارموني"، كما أن أنه يملك شخصيا واحدة من تلك الدمى الذكية.

وعلاوة على ما سبق، أكد بريك أن تقنيات وخاصيات دمى الجنس تتطور بشكل سريع وغير مسبوق، في سبيل تعزيز التجربة البشرية لدى مالكها، حيث أشار إلى أن شركة "Realbotix"، تعمل اليوم على تطوير دمية جديدة قادرة على ضم صاحبها بقوة أثناء ممارستهما للجنس.

كما تختبر الشركة رأس دمية ذكية، مزودة بكاميرات توضع خلف العيون، طورت خصيصا للتعرف على هوية مالكها الحقيقي ومخاطبته باسمه عند لقائهما.