وزارة الصحة تطلق أيام التلقيح الوطنية

جهينة نيوز

أطلقت وزارة الصحة اليوم أيام التلقيح الوطنية التي تستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة وتتضمن إعطاء كل اللقاحات المقدمة في البرنامج الوطني للقاح وعددها 11 لقاحا.

وتهدف أيام التلقيح التي تستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري إلى متابعة المتسربين من اللقاح واستكمال اللقاحات الناقصة لهم بعد الاطلاع على بطاقات التلقيح الموجودة معهم أو من خلال المعلومات التي تقدمها الأم في حال عدم توافر البطاقة.

وتقدم اللقاحات في كل المراكز الصحية بالمحافظات إضافة إلى عدد من المراكز الصحية المؤقتة خلال فترة الدوام الرسمي ماعدا أيام العطل.