أبراج يوم الأثنين مع سمر عمران

مولود اليوم4/22: جذاب، متمرد، تهتم بالالوان والتفاصيل، تكره منافسة، مزاجي احيانا، منظم مكتشف لا تهدر الوقت، موهوب بالفن او بالرسم، لا تخشى المجازفة، خيالك واسع، الاشهر القادمة انت على موعد للتعرف على وجه جديد طموح الى اقصى الحدود تتلقى عروض مالية تحصل على ميراث، استثمارات جديدة، ارباح مادية وهدايا ثمينة للبعض قصة حب تنتهي بالزواج، للبعض تخرج ونجاحات، للبعض حسم الامر في معركة قانون لصالحك.

برج الحمل: تتجدد لديك الرغبة بالسفر والاتصالات والتوسع مع الافق الجديد تنسى الماضي تفتح قلبك للجديد تتغير الأحوال الى صالحك تقلب المعادلات أخبار واشياء حافلة بعملك ومتطلبات حياتك الشخصية خذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة دخول كوكب عطارد الى برجك دخلت باماكن الجديدة للحركة والتواصل.

برج الثور: ركز على امور مالية لا تعتمد على الحظ فقط اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة حتى تحقق نجاح يوم للهموم المادية جرب تعمل ضبط ميزانية تنهمك بحسابات حافظ على ثقة وافتح عينيك للبعض فواتير استحقاقات مرافقة مريض.

برج الجوزاء: عزز العلاقة مع الشركاء حتى تستعيد عزيمتك الخصم اقوى منك تتوصل معه الى اتفاق وحلول ايجابية انتبه من خلافات من وقت الى اخر يرتفع صوتك تتطلب بشدة من الآخرين حافظ على هدوئك عرقلة وتاجيل بالقضايا خليك حذر ولا تتذمر.

برج السرطان: تشعر بالتعب والانزعاج على صعيد وضعك الصحي تزداد ضغوطات العمل تجد صعوبة بانجاز اعمالك هذا ما ينعكس عليك سلبا نفسيا وصحيا لذلك لا تؤجل عملك حتى ما تفكر بالانسحاب تسرع مواجهات انفعالات تنقلات من حال الى اخر ضغط عمل زوار انتبه على صحتك وغذائك.

برج الأسد: نشيط تنجز اعمالك بافضل طريقة اطرد الافكار السوداء نهار نجاحات على صعيد عاطفي ومالي تضع نقاط على الحروف وتكسب حب جديد المؤشرات تدل على موضعك القيادي وتفرض شروطك لا تفوت الفرص صوتك مسموع اهتمام بأطفال وتغيير اقامة الحظ معك.

برج العذراء: زيادة ضغوطات عائلية تنامي العصبية والخلافات امن بقدرك في كل الظروف يوم ترتيب وتنظيف البيت تستقبل زوار تصلح اعطال ضغوطات عرقلة وتاجيل.

برج الميزان: تتميز بتبلور الناحية الفكرية والذهنية بشخصيتك تنفذ قسم منها من خلال اتصالات ولقاءات مع جيران واخوة لا تستسلم للغضب وتهدر طاقتك متن علاقاتك العاطفية تسمع اخبار حلوة عقود بيع وشراء.

برج العقرب: نهار حساس نوعا ما تشعر بالقلق والاستنفار حول الامور مالية يصعب عليك فهم سبب تراكم المصاريف من وقت لاخر ضغط ميزانية ممنوع شراء حاجات غير الضرورية للبعض هدايا ايجاد اشياء ضائعة مكاسب وخبر مالي.

برج القوس: القمر ببرجك تعبر عن ذاتك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية وضعك يتغير للافضل ثقتك بنفسك تزداد لا تتردد في التعبير عن رأيك في مجال العمل والاجتماعي تنجح بلقاء شخص او اتصال تتبادل فيه موضوع اعمال مفيدة انجذاب للطرف الآخر وتحسم قضايا.

برج الجدي: دولاب الحظ يدور عكس ماتتمنى انتبه على صحتك لا تسرف باستعمال طاقاتك وابتعد عن التوتر والقلق تجنب الوساوس خذ قسط من الراحة اعطال وتصليحات ضياع و تآمر مبالغة بسلم الاولويات خليك حذر.

برج الدلو: يوم ملائم تستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني تعتمد على الأصدقاء والزملاء المخلصين القادرين على دعمك ومساعدتك بتقديم العون المادي الك، مصالحة بعد خلافات لتحقيق الاحلام تشارك بانشطة مناسبات حفلات حافظ على الدبلوماسية أمام الوجوه الجديدة بحياتك.

برج الحوت: مدفوع للاحتكاك بوجوه جديدة مهنيا مطلوب منك التركيز على عملك واستعمال جميع امكانياتك تعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين من زملاء وأصحاب عمل ومسؤوليين انتبه من احباط ونميمة الآخرين قد تسبب لك خسارة الجولة.