بعد الثلوج الربيعية .. هذه هي الحالة الجوية المتوقعة في سورية

الأحد, 21 نيسان 2019 الساعة 23:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

بعد الثلوج الربيعية .. هذه هي الحالة الجوية المتوقعة في سورية

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات ال

جو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة مساء اليوم أن يميل الجو غدا للاستقرار خلال ساعات بعد الظهر في بعض المناطق حيث يكون بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع استمرار الهطولات المطرية في المناطق الشرقية والجزيرة في حين تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز الـ60كم/سا أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 6/15

المنطقة الجنوبية 7/16

المرتفعات الجبلية 1/5

المنطقة الوسطى 7/13

المنطقة الساحلية 8/17

المنطقة الشمالية 4/14

منطقة الجزيرة 5/17

المنطقة الشرقية 7/17

منطقة البادية 6/17


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