بوروشينكو يقر بالهزيمة و موسكو تعلق و هذا ما قاله رئيس اوكرانيا الجديد

جهينة نيوز:

أقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، بيترو بوروشينكو، بهزيمته في السباق الرئاسي أمام منافسه، فلاديمير زيلينسكي، وتعهد بألا ينسحب من السياسة قريبا داعيا أنصاره لعدم الاستسلام.

وقال بوروشينكو، الرئيس الأوكراني الحالي: "سأترك في الشهر المقبل منصب رئيس الدولة، هذا ما قرره الأوكرانيون. وأنا أقبل بقرارهم. لكنني أود التشديد بشكل صارم على أنني لن أنسحب من السياسة".

وتابع بوروشينكو، متوجها إلى أنصاره: "يا أصدقاء، إنكم الأفضل. يا أعضاء فريقي، أيها المواطنون، يا موظفي وسائل الإعلام، لا تستسلموا أبدا! أبدا! إن كان في الشؤون الكبيرة أو في الصغيرة".

وأعرب الرئيس الأوكراني الحالي عن استعداده للاتصال بزيلينسكي من أجل تهنئته بالفوز في الانتخابات، مشيرا إلى استعداده لتسليمه مقاليد السلطة.

كما اعتبر بوروشينكو أن الانتخابات الرئاسية في بلاده جرت "بطريقة نزيهة وشفافة وبالتوافق مع المعايير الدولية".

و بدوره تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، الذي تظهر استطلاعات الرأي فوزه في السباق الرئاسي، بأنه لن يحبط أبدا الشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأحد إثر إغلاق مراكز الاقتراع في إطار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبعد إعلان نتائج الاستطلاعات الرسمية: "إننا فعلناها سوية!".

وتابع زيلينسكي: "لن يكون هناك أي غرور. أود أن أعرب عن مجرد الشكر لوالدي على دعمهما لي، ولزوجتي على قوتها وصمودها، شكرا لكل العسكريين والمتطوعين الذي يحمون أوكرانيا... وللأوكرانيين الذين أيدوني، كما أشكر هؤلاء الذين قاموا بخيار آخر. أعد بأنني لن أخيبكم أبدا".

وفي تصريح صحفي أدلى به لاحقا في مقره، قال زيلينسكي إنه في مزاج جيد وجاهز للعمل إلا أنه أضاف: "الراحة، أود الاستراحة قليلا".

و في اول تعليق روسي أكدت الخارجية الروسية أن نتائج استطلاعات الرأي في مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، والتي أظهرت فوز فلاديمير زيلينسكي، بينت سعي شعب البلاد للتغيير.

وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، في تصريح صحفي يمثل التعليق الرسمي الأول من موسكو على سير الانتخابات مساء اليوم الأحد: "تظهر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير".

وأضاف كاراسين: "حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمل ناخبيها وتحقيقها. وهذا الأمر يخص كلا من السياستين الداخلية والخارجية".

وشدد المسؤول من الخارجية الروسية على أن أوكرانيا تمر بمرحلة تتطلب مسؤولية جادة من تاريخها.

وأبرزت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء اليوم الأحد، تقدما كبيرا للمرشح من حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي، أمام منافسه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73.2% من أصوات الناخبين، مقابل 25.3% لدى بوروشينكو.

وكالات