نجاة أسترالي من الغرق (بسبب سيلفي) بعد موت منقذيه

الأحد, 21 نيسان 2019 الساعة 21:04 | منوعات, منوعات

نجاة أسترالي من الغرق (بسبب سيلفي) بعد موت منقذيه

جهينة نيوز:

قالت الشرطة إن اثنين من رجال الإنقاذ غرقا قبالة ساحل فيكتوريا في أستراليا يوم الأحد عندما انقلب قاربهما خلال محاولتهما مساعدة رجل جرفته المياه إلى المحيط من حافة صخرية.

وأفادت الشرطة بأن الرجل كان يلتقط صورا من على صخرة في مصب نهر شيربروك في متنزه "بورت كامبل" عندما جرفته موجة عالية.

وأضافت أنه تم إرسال قارب إنقاذ على متنه 3 من رجال الإنقاذ لكنه انقلب بسبب الأمواج.

وتابعت الشرطة في بيان "تم انتشال أحد رجال الإنقاذ والرجل بصعوبة من المياه بواسطة طائرة هليكوبتر للطورائ"، مشيرة إلى أن الرجل في حالة مستقرة فيما عامل الإنقاذ إصاباته خطيرة.

وبينت السلطات في أستراليا أنه تم تحديد مكان جثتي رجلي الإنقاذ الآخرين في المياه.

وكالات


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا