حزب الله يدين التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

جهينة نيوز:

دان حزب الله التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وادت الى سقوط مئات الضحايا البريئة، واستنكر بشدة التعرض للمؤمنين ولدور العبادة ايام الاعياد المجيدة.

وجدد حزب الله، في بيان اليوم الأحد، التأكيد ان الارهاب لا دين له، ودعا جميع المؤمنين في العالم على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الافة الخطيرة سواء كانت افرادا او كيانات مصطنعة.

واتطلع حزب الله في هذا اليوم المبارك لميلاد الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) ان يمن الله على المظلومين بظهوره القريب لتنعم البشرية جمعاء بالامن والسلام.

المنار