الكشف عن انشاء اول مهبط للطائرات الأميركية السمتية غربي العراق

جهينة نيوز

كشف مصدر عراقي في محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن قيام القوات الامريكية بإنشاء أول مهبط للطائرات السمتية (المروحيات) غربي المحافظة الواقعة غرب البلاد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “القوات الاميركية اكملت انشاء اول مهبط للطائرات السمتية في قضاء الرطبة غربي الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها في المحافظة".

واضاف المصدر، أن "انشاء المهبط يتيح للطائرات السمتية الامريكية الهبوط في تلك المنطقة للمراقبة المناطق الصحراوية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا"، مبينا ان "القيادات الامنية العراقية ليست لديها المعلومات الكافية لدواعي انشاء هذا المهبط الذي يخضع لحماية اميركية مشددة".

وكان مصدر عراقي في حكومة الأنبار المحلية كشف ، عن عزم القوات الأميركية انشاء مهبط للطائرات السمتية غربي المحافظة.

قناة الاباء