إيران.. قائد الثورة الاسلامية يعين اللواء حسين سلامي قائدا عاما لحرس الثورة الاسلامية

جهينة نيوز

اصدر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي حكما شكر فيه الخدمات القيمة والخالدة للواء محمد علي جعفري في قيادة الحرس الثوري وعين بموجبه حسين سلامي قائدا عاما لحرس الثورة الاسلامية بعد ان رفع رتبته الى درجة لواء.

كما اصدر قائد الثورة الاسلامية حكما منفصلا عين بموجبه اللواء محمد علي جعفري مسؤولا لمقر بقية الله الثقافي الاجتماعي .

وجاء في الحكم انه ونظرا لرغبتك في التواجد بالحقل الثقافي ولعب دور في الحرب الناعمة وبعد تقدير جهودك الجديره ابان تصديك لقيادة حرس الثورة الاسلامية فانني اعينك مسؤولا عن مقر بقية الله الثقافي والاجتماعي

كما جاء في حكم قائد الثورة الاسلامية بتعيين اللواء حسين سلامي قائدا لحرس الثورة الاسلامية انه ونظرا الى راي اللواء محمد علي جعفري بضرورة التغيير في قيادة حرس الثورة الإسلامية وبعد التقدير للخدمات القيمة والجسيمة والخالدة التي قدمها على مدى عقد من الزمان ، وكذلك ونظرا الى كفاءتكم وتجاربكم القيمة في الادارة العامة وتصديكم للمسؤوليات المختلفة في الاجهزة الثورية والجهادية والشعبية لحرس الثورة الاسلامية ، قررت منحك رتبة لواء وتعيينك قائدا عاما لحرس الثورة الاسلامية .