القبض على سبعة أشخاص على خلفية تفجيرات سريلانكا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، اليوم الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

كتب دي سيلفا في تغريدة على موقع "تويتر": "قال وزير الإعلام في سريلانكا، روفان فييارديني، إن سبعة أشخاص احتجزوا في سريلانكا خلال الهجمات الصباحية التي أسفرت عن مقتل 160 شخصا على الأقل، من بينهم حوالي 30 أجنبيا".

هذا وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 شخصا.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.