بابا الفاتيكان يدين هجوم سريلانكا الإرهابي ويحث على عودة المهجرين السوريين!

جهينة نيوز

أدان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، الهجمات التي أسفرت عن مقتل 138 شخصا على الأقل في سريلانكا، ووصفها بأنها "عنف قاس".

وقال فرنسيس إنه صدم من نبأ الهجوم الإرهابي، أثناء احتفاله مع الجالية المسيحية بعيد الفصح، وفقا لرويترز.

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلىمقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

من ناحية أخرى، حث البابا فرنسيس، السياسيين، اليوم الأحد، على بذل جهود جديدة لحل الازمة السورية، والمساعدة في عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم.

وقال فرنسيس في خطاب عبد الفصح الذي ألقاه بالفاتيكان اليوم الأحد: "لقد حان الوقت لتجديد الالتزام بحل سياسي من أجل العودة الآمنة للمشردين، إلى جانب أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، وخاصة في لبنان والأردن".