بعد 8 تفجيرات في سريلانكا... إعلان هام من الاتحاد الأوروبي!

جهينة نيوز

أصدرت الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني إعلانا هاما، بعد صدمة التفجيرات الثمانية التي ضربت سريلانكا صباح اليوم الأحد.

وقالت موغريني في بيان رسمي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كل الدعم لدولة سريلانكا.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع شعب وحكومة سريلانكا، بعد الهجمات الإرهابية الدامية الأخيرة.

وتابعت موغيريني "اليوم يوم حزين لسريلانكا والعالم عقب سلسلة الهجمات المنظمة التي ضرب الكنائس والفنادق هذا الصباح، مسببة دمار شديد وضحايا من الرجال والنساء والأطفال، بينهم جنسيات مختلفة".

وأضافت موغيريني "الاتحاد الأوروبي يقدم أصدق تعازيه لعائلات وأصدقاء من قتلوا، ويتمني الشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت موغيريني "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب سريلانكا شعبا وحكومة في هذا الوقت الصعب، ويعلن أيضا استعداده لتقديم الدعم".

وكانت حكومة سريلانكا قد أعلنت حظر التجول بأثر فوري، على خلفية سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في كولومبو.

وبالتوازي مع حظر التجول الفوري، أعلنت حكومة سريلانكا حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت إن 35 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول في شرطة سريلانكا.