ثماني ميداليات لسورية في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية ثماني ميداليات متنوعة ومراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام التي اختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.

ففي منافسات الكلاسيك فيزيك أحرز علي كرمو ميدالية فضية ومحمود الشغري ميدالية برونزية وفي كلاسيك بناء الأجسام حصل كرمو أيضا على فضية وفي بناء أجسام الشباب نال مؤيد الدباغ ذهبية وتوفيق العبود فضية وفي بناء الأجسام ماسترز حقق محمود الشغري فضية وبدر المنقل برونزية وأسامة قاجو المركز الخامس.

وفي بناء الأجسام للرجال ظفر بلال الحمال بميدالية ذهبية وأسامة قاجو بالمركز الرابع وأيمن بوادقجي بالمركز الخامس وفي ماسكيولار فيزيك جاء محمد إسماعيل بالمركز الرابع.

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية منار هيكل الى أن البطولة كانت قوية وتميزت بالمنافسة الشديدة نظرا لوجود لاعبين على قدر عال من المستوى الفني إلا أن أبطالنا استطاعوا أن يرفعوا علم سورية عاليا في هذا المحفل المهم.

وأشار هيكل إلى أن لاعبينا استعدوا جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر داخلي استمر لأكثر من شهر ركز بشكل أساسي على تحسين أداء اللاعبين وجمالية وتناسق العضلات إضافة إلى المراقبة الغذائية.