المصريون يصوتون لليوم الثاني في استفتاء التعديلات الدستورية

جهينة نيوز

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مصر، الأحد، لليوم الثاني على التوالي، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي قد تمدد فترة حكم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى العام 2030.

ويستمر الاستفتاء داخل مصر حتى يوم غد الاثنين، في حين ينتهي تصويت المصريين المقيمين في دول أجنبية، اليوم الأحد، بعد أن بدأوا بالتصويت يوم 19 أبريل الجاري، حسبما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن المصريين الموجودين في كل من اليمن وليبيا والصومال وسوريا لن يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات في الدستور.

وخصصت وزارة الهجرة المصرية خطوطا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.