هل خضعت شيرين لتحليل كشف المخدرات؟.. هاني شكر يكشف الأمر

جهينة نيوز

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، على حقيقة خضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى تحليل مخدرات خلال التحقيق معها، في تهمة الإساءة إلى مصر في حفل غنائي بالبحرين.

وقال هاني شاكر إن كل ما كتب عن هذا الأمر "كلام فارغ"، وأنهم لم يفكروا في هذا الأمر على الإطلاق.

أضاف، خلال لقاء تلفزيوني أنه لا يعرف سبب انتشار هذه الشائعات مؤكدا انها لا أساس لها من الصحة.

كانت شيرين عبد الوهاب خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة"هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني"