وفاة سائح بحادث مأساوي في تايلاند

جهينة نيوز

أكدّت تقارير إعلامية أن رجلاً كنديًا توفي بعد أن انقطع كابل الـzipline الذي كان يتنقّل عليه في شيانغ ماي، شمال تايلاند، وسُجّل هذا الحادث على أنّه الأحدث في الرحلات السياحية لشركة Gibbon الشهيرة، وفق ما ذكر موقعTime".

ووفقاً لصحيفة "بانكوك بوست"، تمّ التعرف على الرجل باعتباره سبنسر تشارلز البالغ من العمر 25 عاماً، الذي كان يقضي عطلة في تايلاند.

وقال مسؤولون محليون في منطقة ماي أون لصحيفة واشنطن بوست، إن الحادث وقع حين انقطع الكابل بعد وقت قصير من انطلاق تشارلز من نقطة الانطلاق، ما تسبّب في سقوطه من أكثر من 300 قدم أي 91 متراً، في جدول.

في عام 2016، أصيب ثلاثة سائحين، بينهم صبي يبلغ من العمر سبع سنوات، بعد تصادم في الجو في المكان نفسه، الأمر الذي أدّى إلى سقوطهم. وبحسب ما ورد، احتاج أحد السياح إلى العناية المركزة، وأوقفت هذه الرياضة عقب الحادث.

في العام السابق، اصطدمت امرأة أميركية وامرأة صينية ببعضهما أثناء تنقّلهما على الـzipline ونقلتا إلى المستشفى.

ووفقًا لتقرير Post لعام 2017، ادّعى زوج المرأة الصينية في بيان أمام محكمة تايلاندية، أنه لم تكن هناك أدوات للإسعافات الأولية في الموقع وقت وقوع الحادث، إذ عانت المرأة الأميركية صدمة في الدماغ وفقدت الرؤية في عين واحدة نتيجة لذلك.

تعتبر شركة Gibbon نفسها بأنها "فرصة لمقابلة جيبونات برية في بيئتها الطبيعية" عن طريق الـzipline ومن خلال "الغابات المطيرة التايلاندية القديمة". وتقول إنها تحتوي على "أعلى معايير السلامة الدولية" وعلى "الموظفين المدربين تدريباً كاملاً".