سحب اللقب من ملكة جمال بوليفيا لاخلالها بالعقد

جهينة نيوز

أعلنت ملكة جمال بوليفيا جويس برادو الاثنين في حسابها عبر "إنستغرام"، إنها تنتظر طفلاً مع حبيبها عارض الازياء رودريغو غيمينيز، التي بدأت علاقتهما معاً منذ أربعة أشهر وهذا ما يتعارض مع شروط عقدها مع منظمة ملكة جمال الكون

وقبل ثلاثة أيام فقط من إعلانها، كشفت وكالة الأزياء التي كانت تتعامل معها برادو، في صفحتها عبر "فيسبوك" عن سحب تاجها منها "لأسباب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاك العقد". لم يُكشف عن التفاصيل في ذلك الوقت "لأسباب تتعلّق بالسرية"، لكن يبدو أنّ إعلان برادو العلني عن الحمل أزال أي لبس.

يذكر أنّ زواج الفائزات وحملهنّ، يتعارضان مع قواعد منظمة ملكة جمال الكون أثناء نيلهنّ اللقب، كما لا يُسمح لهن بالمشاركة في المسابقة اذا كنّ متزوجات أو لديهنّ اطفال.

وأثارت القاعدة القديمة الغضب لدى بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. ويذكر أنّ مسابقة ملكة جمال الكون بدأت عام 1952، لكنها تسبّبت في العديد من الجدالات في الآونة الأخيرة بسبب "قواعدها القديمة" و"تشويه المرأة".