الممثل اللبناني نيكولا معوض في فيلم أمريكي عن النبي إبراهيم

جهينة نيوز

أعلن الممثل نيكولا معوّض عبر صفحته في "انستغرام" عن اختياره من بين 1700 ممثل حول العالم ليشارك في فيلم أميركي، وسيسافر إلى لوس أنجلس في حزيران لتصويره، وسيجسّد شخصية النبي ابرهيم.

وكتب: "بعد أشهر طويلة من الانتظار، سعيد جدّاً لإعلان أنّه من بين أكثر من 1700 ممثّل حول العالم، تمّ اختياري للسّفر إلى لوس أنجلس للقيام بالدّور الرئيسي في الفيلم الأميركي الروائي الطويل “His Only Son”. هديّة كبيرة من الله (أكتر ما بستاهل) مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لأنّي عم بلعب شخصيّة من أفضل رجال الله، النبي إبرهيم، في فيلم يتناول إحدى أهمّ مراحل حياته".