شيرين عبدالوهاب تغني باللهجة البنانية" خمسة ونص"

جهينة نيوز

انتهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من وضع صوتها على شارة مسلسل "خمسة ونص" قصي خولي ونادين نجيم ومعتصم النهار، وهذه المرة الأولى تُغني فيها شيرين باللهجة اللبنانية، فالأغنية من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي.

ونشر المنتج صادق الصباح صورة لشيرين، وقال إنّها زارت مواقع تصوير المسلسل، فكتب عبر حسابه في "تويتر": "‏من كواليس تصوير ‎شارة خمسة ونص مع النجمة شرين عبد الوهاب التي زارت أمس موقع التصوير وصوّرت مَشاهدها بإشراف المخرج ‎فيليب أسمر. غنت باللهجة اللبنانية، وتشاركنا رؤيتنا بأنّ الفن لا جنسية له، هو جسر تواصل ولغة محبة بلهجات عدّة. أما النجومية فتسلّق ووصول وثبات وروح تشعّ".