تفجيرات سريلانكا.. 160 قتيلا وأكثر من 360 جريح حتى الان

جهينة نيوز

ارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، إلى مقتل 160 شخصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".

بدورها، قالت وكالة "فرانس برس"، إن "9 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم".

فيما قال السفير الروسي في سريلانكا، إنه لا يوجد مواطنين روس من بين القتلى والجرحى في تفجيرات سريلانكا.

وأشار السفير، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن ذلك يأتي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات في سريلانكا، مضيفا "السفارة الروسية تتابع الموقف، حاليا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.