بالفيديو.. منع إليسا من الرقص والتمايل خلال حفلها في السعودية

جهينة نيوز

التزاماً بشروط الحفلات التي تمنع الرقص والتمايل في السعودية رفض مدير شركة "روتانا"سالم الهندي السماح للمطربة إليسا بالرقص على المسرح في السعودية قليلاً، أثناء أدائها حفلا هناك أمس، وعندما بدأت إليسا بأداء أغنيتها "بدي دوب" توجهت بالسؤال إلى مدير شركة "روتانا" سالم الهندي، طالبة منه أن يأذن لها بأن ترقص على المسرح قليلاً، لكنه رفض طلبها، وذلك التزاماً بشروط الحفلات في السعودية التي نصّت على عدم الرقص والتمايل.وأحيت إليسا حفلاً يوم أمس، في مدينة جدة، وتصدرت الترند في السعودية حيث احتل "هاشتاغ" "اليسا في جدة" المرتبة الأولى.وغنّت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة ردّدها الجمهور معها.

وعلى هامش حفلها في السعودية، كشفت إليسا عن تأجيل موعد إطلاق فيديو كليب أغنية "كرهني"، بعدما كان مقرراً عرضه الأربعاء الماضي، وقالت إن مخرجة العمل إنجي جمال تصرّ على إعطاء نتيجة أفضل.

كما أعلنت إليسا لمتابعيها أنها ستحيي هذا الصيف حفلات في تونس والمغرب، وأيضاً في 23 يوليو ببيروت ضمن مهرجان "أعياد بيروت".