كاميرا خفية تصور النساء في مرحاض سفينة حربية أمريكية

جهينة نيوز:

كشفت سلطات التحقيق التابعة للأسطول الأمريكي، وجود كاميرا خفية تقوم بتصوير النساء داخل مرحاض إحدى المدمرات الحربية.

ذكر ذلك موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي، اليوم السبت 20 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أنه جرى فتح تحقيق للتعرف على تفاصيل العثور على كاميرا خفية تصور النساء داخل مرحاض في سفينة "يو إس إس أرلينغتون"، التي تعد من أهم سفن الأسطول الأمريكي.

وتوجد السفينة في مرفأ يوناني، خلال الوقت الحالي، وقال متحدث باسم الأسطول السادس الأمريكي، إن خدمة التحقيق في جرائم البحرية، تجري تحريات بشأن جهاز تسجيل على متن السفينة.

واتخذت البحرية إجراءات، قالت إنها ضرورية لضمان سلامة وخصوصية الضحايا المحتملات، مشيرة إلى أنها تأخذ كل التقارير المتعلقة بالتحرش الجنسي على محمل الجد.

ولم تكشف التحقيقات عن أسماء الضحايا المحتملين.

وتعد البحرية الأمريكية من أكثر أفرع الجيش الأمريكي، التي تشهد فضائح جنسية وتحرش بالنساء، حسب تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عام 2018".