رسميا.. يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي

جهينة نيوز

توج يوفنتوس رسميا بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالى ،عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الـ33 من المسابقة على ملعب "اليانز ستاديوم" .

وحصد يوفنتوس لقب "الكالتشيو" للمرة الـ 35 في تاريخه، بعدما أخفق في انتزاعها بالمرحلة السابقة بخسارته أمام مضيفه سبال بنتيجة 1 – 2

وارتفع رصيد اليوفي، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم اللقب قبل خمس مباريات من النهاية، إلى 87 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني الذي يملك ست مباريات حتى النهاية.

ومع حاجته إلى نقطة واحدة للتتويج، بدأ يوفنتوس المباراة بشكل سيء عندما تأخر بهدف نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة السادسة بعدما سدد اللاعب الصربي في سقف المرمى.

وارتدت محاولة فيدريكو كييزا مهاجم فيورنتينا من القائم، لكن يوفنتوس أدرك التعادل في الدقيقة 37 عندما هرب أليكس ساندرو من دفاع الفريق الضيف ليحول كرة بضربة رأس من عند القائم القريب في المرمى بعد ركلة ركنية نفذها ميرالم بيانيتش.

وسدد كييزا في العارضة في نهاية الشوط الأول، لكن جيرمان بيتزلا مدافع فيورنتينا وضع تمريرة كريستيانو رونالدو العرضية بالخطأ في شباكه في الدقيقة 53 ليمنح الفوز ليوفنتوس.