أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود اليوم4/21: قادر على التعبير، حساس، مبدع، متعاون، متزن بالعلاقات، تعتمد على لغة القلب، صبور، تتخذ من التجارب حكم، تتعاطى مع الغير بالهام وعاطفة وحساسية وفرح تحب الفردية عموما في مسارك، سلبياتك مرهف الاحساس لدرجة التذمر، عصبي، الفترة القادمة واعدة تجلب فرصة متميزة لاحراز تقدم انتقال من حياة مهنية حاضرة الى جهة اخرى للبعض ضمان مركز جديد، للبعض تطورات ايجابية على مستوى مهني الربع الاخير من السنة حافل بالعمل احداث خارجة عن ارادتك باوراق ومعاملات والاتصالات الكثيرة والحظ المطلق يرافقك لذلك ركز على عملك مع الاخرين.

برج الحمل: مشاريع تبصر النور تصلك دعوة للمشاركة تدخل تحسين على أمورك المالية وتسمع خبر مالي ويطرأ ما يعكس الاوضاع لمصلحتك مع انتقال القمر مساء الى برج القوس تلعب دور مهم في انجاز اعمالك تعزز اوضاعك وتصارح تقوم بلقاء شيق تنتظرك احداث حلوة اتصالات من اماكن بعيدة وسفر نشاط وحركة ومقابلات.

برج الثور: يومك مقسوم إلى نصفين اجواء عاطفة وشراكة ومساء حركة ومال وتغيرات عندك توتر وتعارض نفسك ببعض النزاعات والمنافسات حسب الشراكة شراكة عمل او شراكة عاطفة وضعك افضل تجد وسيلة للتوازن بالعلاقات مع انتقال القمر الى برج الجوزاء: عقد او موضوع مالي اداري معنويات ترتفع استشارة مرافقة مريض وأمور صحية.

برج الجوزاء: نهارك يحملك توسيع دائرة تحركاتك على مختلف الاصعدة تراكم اعمال تنجح بادارة شؤونك وشؤون الآخرين، مساء تدخل بمرحلة جديدة تركز على الشراكة سواء عاطفة او عمل انتبه من مخالفة الآراء والقوانين واثارة العداوات والتهور وتعرض نفسك للازمات ضع هدف قوي تجد النجاح.

برج السرطان: نهار فرص نجاح وتقترب من الاحبة تتحمس للتغيرات وتشاور وتتمكن من عمل مفاوضات تغير مكان اقامة توتر تراكم اعمال وتنقل تفادى اي تاخير وتقصير انتبه لامورك و حافظ على هدوئك لا توبخ احد نصيحة انتبه من كلامك وعلى صحتك لا يساعدك الا نفسك.

برج الأسد: انتبه من الصباح من خلاف و تضخيم الامور واستفزاز عائلي بسبب وجود القمر ببرج القوس حاول تقدم تضحية وتكون هادئ مع العائلة، مساء الأجواء داعمة تتلقى اتصال وتحشد تأييد تعود الامور الى مجراها الطبيعي والظروف افضل مصالحة مع الاحبة وتسمع خبر حلو.

برج العذراء: الأجواء تدعمك للمشاركة وتقوم بزيارة تناقش مواضيع تحبها وتنجح بترويج اعمالك لقاءات واتصالات ناجحة، مساء تظهر مسألة شخصية عائلية أنت بحاجة إلى وجود أحد بجانبك خصوصا الأشخاص الايجابيين سارع للمصالحة حتى لاتواجه الندم لاحقا وانتبه على تصليح الاعطال ممنوع الاحتجاج والتقصير.

برج الميزان: تعزز استقرارك المالي توظف اموالك توظيف ذكي ومعقول ومع انتقال القمر الى برج القوس تزداد اتصالات ولقاءات قدرتك عالية على الاقناع تطرح مواضيع مهمة مواعيد كثيرة فترة اتصالات واسعة في جميع الاحوال فترة لاتهدا وتيرتك تفاوض رحلة وحركة جيران اخوة اخوات.

برج العقرب: القمر ببرجك مسيطر على زمام الامور تنجح بشكل سليم وخاصة مع وجود القمر ببرجك ومع انتقال القمر الى برج القوس تدخل تجارب مالية تحصل على مكافأة او عرض مميز تحسم امر توقع على عقد تربح وتفرح لدعم ومفاجأت وقلل من نفقاتك قدر الامكان.

برج القوس: لا تبدأ بمشاريعك المهمة الطاقة الفلكية غير كافية حتى تنجح بصورة كاملة الأفضل لك الانتظار حتى وصول القمر الى برجك مساء، اليومين القادمين خطواتك مصيرية تفرح لتفاهم وتقارب وجهات النظر وتعوض عن بعض التأخير تركز على تغير شكلك وتستعيد حماستك.

برج الجدي: نهار اجواء عاطفية لطيفة تحت تأثير القمر ببرج العقرب تشجع اللقاءات، لكن مع انتقال القمر الى برج القوس تعاكسك بعض الرياح السلبية تمتحن قدراتك على مواجهة المشاكل احتمال بعض المتاعب تعطل لغة الحوار وتكون عرضة للهموم والغضب نميمة معاتبة اهتم بصحتك وابتعد عن اتخاذ القرارات.

برج الدلو: تقل مسؤولياتك تدريجيا تنجح باستعادة الثقة والدعم تتنفس الصعداء وتكون قادر على السعي وراء هدفك بالاعمال تتحرك الامور التي تحمل حياة اجتماعية تمالك أعصابك الفترة القادمة فرح ودعم صداقات جديدة وطريق مفتوح حتى تتقدم سهرة ولقاء دعوات مساء.

برج الحوت: نهار نشيط بالاتصالات والاخبار الحلوة تستقبل وتودع زوار ومع انتقال القمر الى برج القوس ركز على العمل مسؤولية كبيرة تطلب مساعدة انتبه لا تشوه صورتك عالج المشاكل بطريقة دبلوماسية وهادئة احترم المعنيين ولا تعارض ارائهم حتى تتمكن من السيطرة على كافة المعوقات على صعيد العائلة والعمل مع الغرباء.