فنانو مصر يدلون بأصواتهم في الإستفتاء على التعديلات الدستورية

جهينة نيوز

مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية،حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصري داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم و منهم الفنانين المصرين .

و رصدت عدسات المصورين الفنانة نبيلة عبيد وهي تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنتها الانتخابية بمنطقة الدقي بالجيزة ، والفنانة لبلبة تدلي بصوتها في الاستفتاء في منطقة الدقي بالجيزة، و كذلك الفنانة نهال عنبر التي حرصت على المشاركة في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنتها الانتخابية الكائنة في حي العجوزة و الفنان محمد ثروت في منطقة الزمالك ، و في السياق ذاته، صوّت كلّ من يسرا ومحمد هنيدي على التعديلات.

وسجّل هاني شاكر حضوره في اللجنة الانتخابية بالمدرسة التجارية الفندقية في الهرم، قرب ميدان الرماية، بينما أدلت نادية الجندي بصوتها في الاستفتاء، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على موقع "أنستغرام": "المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري، ويجب على المصريين النزول لإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في مصير بلدهم".

وفاجأ المطرب حكيم المتواجدين بخروجه عن الروتين في التصويت، حيث اعتلي "أتوبيس" بشوارع المهندسين، لحث المواطنين علي النزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بعدد من الأغاني الوطنية، رافعا علم مصر.