النظام الفرنسي يكشف عن عدد المتظاهرين ... و السترات الصفراء ترد بالفيديو

جهينة نيوز

قالت الداخلية الفرنسية و وسائل إعلام فرنسية أن عدد محتجي السترات الصفراء اليوم السبت 20 نيسان ابريل في كافة انحاء فرنسا 9600 محتج بما فيهم 6700 محتج في باريس علماً بأن الأمن الفرنسي نشر في باريس فقط 60 الف رجل امن بحسب بيانات رسمية.

و بدورهم ناشطوا السترات الصفراء نشروا فيديو يتضمن سبع مدن فقط من المدن الفرنسية التي شهدت مظاهرات تطالب بإسقاط ماكرون و يظهر فيها حشود المتظاهرين السلميين بعشرات الآلاف و بدورهم الناشطون كتبوا معلقين على الفيديو "قارنوا بين الأرقام الرسمية و بين الحقائق بالفيديو".