محترف "كونغ فو" يكشف سر قذف الماء والحليب من العين

جهينة نيوز:

قام أحد محترفي رياضة الكونغ فو، تشانغ ييلونغ، بعرض مواهبه في الفن الصيني القديم وذلك برش الماء والحليب من عينه.

وقدم تشانغ عرضه الأول بري ورود من خلال رش الماء من إحدى عينيه، أما العرض الثاني كان أكثر صعوبة حيث قام بكتابة الحروف الصينية على ورقة برشه الحليب من عينه.

والسر في هذا الأمر هو استنشاق السوائل من الأنف وإخراجه عن طريق قناة تربطه بالعيون وعندما يتراكم الضغط داخل الأنف يتعذر على السائل الخروج منه أو الفم، الأمر الذي يجبر السائل على الخروج من العين في طريق بحثه عن مخرج.

ويقول تشانغ مثل هذه الموهبة غير العادية لا تأتي بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه قضى 10 سنوات في تدريبات شاقة للوصول إلى ذلك.

ويزعم تشانغ أنه قادر على إطلاق الماء أو الحليب من عينه لمسافة تصل إلى 1.7 متر، لكنه يحذر من اتباع خطاه، ويقول" أريد أن أذكر الجماهير بعدم محاكاة ما أقوم به. إنه أمر خطير. لقد كنت أمارس الرياضة منذ أكثر من عشر سنوات. من فضلكم لا تقلدوني ، خاصة الأطفال".

رابتلي