الشرطة البريطانيا تطلب المساعدة للعثور على "وحش جنسي"

جهينة نيوز:

تحول عامل توصيل إلى شبح يثير الرعب في العاصمة البريطانية لندن، بعد تورطه في ست حوادث اعتداء جنسي على نساء، بينهن قاصر في عمر 14 عاما.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، "الوحش الجنسي" الذي لا يزال طليقا هاجم نساء يتمشين بمفردهن في عدة مناطق من شمال لندن.

وذكرت الضحايا أن المشتبه فيه يركب دراجة نارية تحمل صندوقا في آخرها، وقدمن مواصفات تشير إلى أن عامل توصيل هو الذي دأب على تنفيذ الاعتداءات.

وهاجم المشتبه فيه نساء تبلغ أعمارهم 19 و22 و23 و29 سنة، وتجري الشرطة حملة واسعة في المنطقة للعثور عليه.

وطالبت الشرطة بتوخي الحيطة والحذر، كما دعت السلطات كل من توفرت لديه معلومات قد تقود للجاني، إلى الاتصال بالشرطة.