بالفيديو ... الشرطة و بدون سبب تقمع مظاهرات ضخمة ضد ماكرون في تولوز الفرنسية

جهينة نيوز

يستمر حساب "Newbie" بتوثيق حركة السترات الصفراء و كشف أكاذيب النظام الفرنسي , أمان لجهة الاعداد المشاركة أو لجهة سلمية المحتجين و عنف الشرطة.

و نشرت الصفحة اليوم فيديو يثبت أن الشرطة تستعمل الغاز اللمسيل للدموع و وسائل العنف ضد محتجيين مسالمين في مدينة تولوز بدون أي سبب, و تظهر المشاهد أن رد المدنيين على قنابل الغاز كان بالغناء.

و يذكر أن المشاهد التي تنشرها الصفحة تظهر إحتجاجات من عشرات الآلاف في حين تقول وسائل الاعلام الفرنسية أن المحتجين بالمئات.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيداً من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي في فرنسا حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء منذ تشرين الثاني الماضي للمطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت الى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.