لبنان الى المشاركة في مباحثات استانا

جهينة نيوز

أكد مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد أن لبنان سيشارك في الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية بصفة مراقب.

وقال أبو زيد في تصريح صحفي اليوم: إن “الحل السياسي للأزمة في سورية بات في مراحل متقدمة”.

وأشار أبو زيد إلى أهمية التنسيق بين سورية ولبنان في موضوع عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى وطنهم لافتاً إلى أن من شأن ذلك تسريع عودة المهجرين.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت مؤخراً أن الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية سيعقد في عاصمة كازاخستان نور سلطان يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري.

وعُقد أحد عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.