الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وثلوج متوقعة على ارتفاع 1100 متر

السبت, 20 نيسان 2019 الساعة 19:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وثلوج متوقعة على ارتفاع 1100 متر

جهينة نيوز

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 8 إلى 12 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام ويستمر هطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات التي تزيد على 1100 متر والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز الـ 80 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 12/6

المنطقة الجنوبية 13/7

المرتفعات الجبلية 5/1

المنطقة الوسطى 13/7

المنطقة الساحلية 14/8

المنطقة الشمالية 11/4

منطقة الجزيرة 14/5

المنطقة الشرقية 18/7

منطقة البادية 17/6


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا