باكستان تحتج لإيران بسبب مقتل عسكرييها و الاخيرة تدين

جهينة نيوز:

أرسلت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، مذكرة احتجاج لإيران على خلفية الهجوم الذي وقع الخميس الماضي جنوب غربي البلاد والذي كان مصدره من الأراضي الإيرانية.

وأطلعت السلطات الباكستانية إيران مرارا على معلومات استخباراتية حول مقار ومعسكرات المنظمات الإرهابية البلوشية على الحدود الإيرانية.

وعبرت من خلال بيان أصدرته الخارجية الباكستانية عن أسفها حيال عدم تحرك الجانب الإيراني حتى الأن، حيال هذا الموضوع، ودعت طهران إلى التحرّك ضد التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي الإيرانية

وتأتي مذكرة الاحتجاج، عشية زيارة مرتقبة يجريها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى طهران يوم غد الأحد.

هذا و دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي العملية الارهابية الاخيرة في الطريق بين اومارا وغوادر في اقليم بلوجستان جنوب غربي باكستان والذي ادى الى مصرع 14 من القوى العسكرية والامنية الباكستانية.

وافادت الخارجية الايرانية ان موسوي اعتبر الارهاب ظاهرة بغيضة لن تزول سوى بالتعاون الشامل بين الدول التي ذهبت ضحية لها.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لاي نوع من التعاون مع الحكومة في البلد الشقيق والجار باكستان في جميع الاصعدة الاستخبارية والامنية والعملانية لمكافحة ظاهرة الارهاب.

وقد قتل مسلحون 14 شخصاّ، بعدما أنزلوهم من باصات وفحصوا بطاقات هويتهم وخطفوهم، في إقليم بلوجستان جنوب غربي باكستان.

وأعلنت منظمة تطلق علي نفسها اسم 'الجيش الجمهوري البلوشي' الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت انها استهدفت 'حاملي بطاقات (سلاح) البحرية وحرس الحدود الباكستاني'، وانها قتلتهم 'بعد التأكد من هوياتهم'.

وقال مدير عام وزارة الداخلية في حكومة الإقليم حيدر علي إن 25 مسلحاً كانوا يرتدون بزات قوات الحدود الخاصة 'أوقفوا باصات علي طريق ماكران الساحلي السريع وقتلوا بالرصاص 14 شخصاً'.

وأضاف أن القتلي 'كانوا يحملون هويات ليست صادرة في بلوشستان'، مشيراً الي أن بين القتلي ضابطين، أحدهما في البحرية والثاني في خفر السواحل.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الباصات كانت تقوم برحلات بين كراتشي ومدينة أورمارا الساحلية في بلوجستان، حيث قاعدة للبحرية الباكستانية.