مقتل اربع جنود اتراك جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن 4 جنود قتلوا، يوم الجمعة، في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".

وأكدت الوزارة: "قتل جنديان في إطار العمليات الجارية بمنطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع (الإرهابيين)، بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما"، وقالت إن أربعة جنود قتلوا في المجمل، وأصيب ستة آخرون.