المسماري يوضح فيه ما جاء على لسانه بشأن الـ"ضربات الجوية الصديقة"

جهينة نيوز:

نشر أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة، مقطع فيديو وضح فيه ما جاء على لسانه خلال مؤتمر صحفي يوم 18 نيسانأبريل بشأن الـ"ضربات الجوية الصديقة".

وصرح أحمد المسماري بأن مصطلح "ضربات جوية صديقة" الذي ورد خلال المؤتمر الصحفي هو مصطلح طبيعي جدا يقصد منه الطائرات الليبية.

وقال إن قنوات مضللة تصطاد في الماء العكر ترجموا تصريحاته على أنها طائرات أجنبية، مبينا أن الطائرات الأجنبية يطلق عليها مصطلح "طائرات الدول الصديقة أو الشقيقة".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن حديثه عن القصف الجوي تم تحويره من قبل وسائل إعلام "الإخوان المسلمين" وإخراجه عن سياقه الصحيح عندما استخدم مصطلحات وفق العرف العسكري المعمول به في الميدان عن الطيران العدو والطيران الصديق.

وأفاد في مقطع الفيديو التوضيحي، بأن الحديث كان يدور تحديدا عن ضربات الطيران المروحي الليبي لليلة الأربعاء ومنطقة عمليات العزيزية بالتحديد.

و يذكر أن المسماري اشار في تصريح سابق الى تدخل طائرات صديقة في معركة طرابلس و إعتقد الكثير أنها طائرات دولة صديقة.