إبتكار و تسجيل لقاح خماسي للأطفال

جهينة نيوز:

أعلن أطباء روس عن تطوير لقاح يحمي من السعال الديكي والخناق والكزاز والتهاب الكبد وعدوى الهيموفيل “الأمراض المعدية الحادة الناجمة عن عصيات الهيموفيل”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الأطباء قولهم أن هذا اللقاح يتكون من مكونات السعال الديكي غير الخلوية التي بواسطتها يمكن حقن الأطفال الذين يعانون من مختلف الأمراض المزمنة كما أنه يحتوي على نصف كمية الأجسام المضادة للكزاز ما يسمح بتخفيض العبء على الجهاز المناعي مشيرين إلى أنه يجب تلقيح الأطفال بهذا اللقاح عند بلوغهم ستة أشهر من العمر.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للشركة المطورة للقاح أنه يحتوي على 5ر1 مرة أقل من الأجسام المضادة للخناق وضعف الأجسام المضادة لالتهاب الكبد.

وتم تسجيل اللقاح رسميا في وزارة الصحة الروسية بعد أن اجتاز الاختبارات اللازمة وتم التأكد من فعاليته وعدم خطورته.