22 اتحاداً عربياً ساندوا ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية

جهينة نيوز:

اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم مشاركة ناديين سوريين في بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية وذلك خلال اجتماعها الرابع والعشرين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة الاتحاد العربي السوري.

رئيس اتحاد كرة القدم محمد فادي الدباس أوضح أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد أثمرت عن رفع عدد المقاعد المخصصة للأندية السورية في النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية إلى ناديين لافتاً إلى أن مباريات فرقنا ستقام في مدينة اللاذقية كخطوة داعمة لملف رفع الحظر عن ملاعبنا ولن تجري خارج سورية كما هو معمول في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكشف الدباس أن اثنين وعشرين اتحاداً عربياً ساندوا ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية الذي سيتم تقديمه في الأيام القليلة القادمة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي.

يشار إلى أن فريق الجيش شارك في بطولة الأندية العربية في نسختها الأولى وخرج من الدور الأول بعد خسارته أمام المريخ السوداني ذهاباً 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سلام زغرتا في العاصمة اللبنانية بيروت وتعادله إياباً 1-1 في العاصمة السودانية الخرطوم.