كوريا الديمقراطية: تصريحات بولتون عبثية

جهينة نيوز:

وصفت كوريا الديمقراطية دعوة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لها بإظهار ما سماه (الجدية) بشأن التخلي عن الأسلحة النووية بأنها (تصريحات عبثية).

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن تشوي سون هوي نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية قولها للصحفيين اليوم إن “بولتون تفوق على نفسه بالتفوه بمثل هذا العبث”.

وأضافت تشوي: “تدفعني تصريحات بولتون للتساؤل عما إذا كانت نابعة من عدم فهم لنوايا رئيسي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة أم أنه يحاول الحديث بحس من الفكاهة من جانبه” محذراً من أنه لن يكون هناك أي جدوى إذا واصلت الولايات المتحدة “التفوه بمثل هذه التصريحات المجردة من الحكمة والعقل”.

وكان بولتون اعتبر في تصريح لقناة بلومبرغ نيوز يوم الأربعاء الماضي أن “هناك حاجة لإشارة حقيقية من جانب كوريا الديمقراطية على أنهم اتخذوا قراراً استراتيجياً بالتخلي عن الأسلحة النووية”.