مباحثات حول التعاون الاقتصادي بين سورية وجمهورية القرم

جهينة نيوز

بحث رئيس جمهورية القرم سيرغي اكسيونوف مع الوفد السوري إلى مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار اكسيونوف خلال اللقاء إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل في مختلف اتجاهات التعاون وجرى تسجيل بيت تجاري مشترك ونعمل حاليا على إنشاء شركة ملاحة بحرية.

ولفت رئيس جمهورية القرم إلى استعداد المعاهد والجامعات في شبه الجزيرة لتدريس طلبة من سورية واستقبال 50 طفلا سوريا وكذلك نحو 50 من الجرحى العسكريين السوريين للاستراحة وإعادة التأهيل في المؤسسات الصحية بشبه جزيرة القرم خلال موسمي الصيف والخريف للعام الحالي.

حضر جلسة المباحثات السفير السوري في روسيا الدكتور رياض حداد.