صباغ: السوريون مصممون على الانتصار الناجز على الإرهاب وتحرير كل شبر من أراضي سورية

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الجولان أرض سورية وأن الشعب السوري عازم على تحرير كل شبر من أراضي سورية.

وفي كلمة له خلال أعمال مؤتمر برلمانات دول جوار العراق قال صباغ: إن الشعب العربي السوري مصمم على الانتصار الناجز على الإرهاب مهما كانت التضحيات وهو مستمر في محاربة الإرهاب من أجل خيره وخير المنطقة والعالم.

وأضاف صباغ: نطالب باحترام استقلال وسيادة سورية وخروج جميع القوى التي دخلت إلى أراضيها دون إذن شرعي.. فلا مستقبل لأي نوع من أنواع الاحتلال في سورية.. والشعب السوري لن يتوانى عن تحرير آخر شبر من أرض الوطن.

وأكد صباغ دعم سورية المطلق لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم ومواجهة الصهيونية المحتلة والمتوحشة وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين العربية ولا يمكن أن تكون غير ذلك.