الأمطار في أغلب المحافظات وأغزرها 91 مم في اللاذقية

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يبقى الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يبقى الجو متقلبا بين غائم جزئيا وغائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 8 إلى 12 درجة مئوية مع نشاط سرعة الرياح الغربية وهبات تتجاوز الـ 80 كم/سا أحيانا.

إلى ذلك هطلت في أغلب المحافظات السورية أمطار متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في مطار الباسل باللاذقية حيث وصلت كميات الهطل إلى 91 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها كالتالي:

في جديدة الشيباني 16 مم والتل وميسلون 15 مم وسرغايا 14 مم ومضايا وعسال الورد وقطنا 8 مم ودوار المطار وقاسيون والحرمون 7 مم ودمشق المزة وعقربا ودوما 6 مم والمشرفة والجراجير والزبداني 2 مم والنبك 1 مم.

وفي السويداء سجلت في شهبا 10 مم وعين العرب ومدينة السويداء 2 مم وصلخد 1 مم.

وفي درعا كانت في نوى 27 مم والشيخ مسكين 10 مم وازرع 8 مم والصنمين 5 مم وبصرى 4 مم والمسيفرة ودرعا المدينة 3 مم.

وفي القنيطرة وصلت في حضر إلى 16 مم ومدينة القنيطرة 9 مم ونبع الصخر 7 مم.

وفي حمص وصلت في الناصرة الى 46 مم وشين 44 مم والعريضة 27 مم وتلكلخ 26 مم وحمص المدينة 18 مم وتل دو 17 مم وقلعة الحصن 13 مم والرستن 8 مم والقصير 3 مم.

وفي حماة سجلت في شطحة بالغاب 37 مم وعين حلاقيم والكريم والسقيلبية 25 مم وعين الكروم 22 مم وحربنفسه 20 مم والحميري 17 مم ومصياف 14 مم وكفر زيتا 13 مم وفي محردة ووادي العيون 12 مم والرصافة 10 مم وربعو 8 مم وصوران 7 مم ومدينة حماة 5 مم.

وفي طرطوس سجلت في القدموس 43 مم ومشتى الحلو 41 مم ودريكيش 35 وحمام واصل 33 مم وفي صافيتا 19 مم والصفصافة 18 مم والشيخ بدر 16 مم ومدينة طرطوس 13 مم وبانياس 7 مم.

وفي اللاذقية سجلت في مطار الباسل 91 مم والمزيرعة واللاذقية المدينة 38 مم وبوقا 36 مم والحفة 30 مم والبهلولية 28 مم والقطيلبية 27 مم وصلنفة 18 مم ووادي قنديل 13 مم.

وفي إدلب كانت في ارمناز 16 مم وخان شيخون 11 مم وكفر نبل 10 مم وادلب 7 مم واريحا وسراقب 6 مم والمعرة 5 مم.

وفي حلب كانت في منبج 20 مم والسفيرة 9 مم والباب 6 مم وحلب المطار 4 مم واعزاز 3 مم وحلب 1 مم.

وفي الرقة سجلت في جديدة خابور 17 مم وعين عيسى 9 مم وتل أبيض 6 مم والسبخة 4 مم وبئر محيسن والمنصورة 2 مم.

وفي الحسكة سجلت في الشدادة 12 مم والقحطانية 10 مم ومدينة الحسكة 6 مم والقامشلي وتل براك والزهيرية 5 مم وعامودا والمالكية 4 مم.

وفي دير الزور كانت في التبني 11 مم ودير الزور المدينة 3 مم.