28 الجاري توزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية في محافظة ريف دمشق

جهينة نيوز

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) أن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في محافظة ريف دمشق سيبدأ اعتباراً من الـ 28 من الشهر الجاري.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم إلى أن هناك تسهيلات للحصول على البطاقة الذكية في المراكز الموجودة في البلديات والوحدات الإدارية في المحافظة حيث تم إصدار أكثر من 100 ألف بطاقة بريف دمشق حتى الآن مبينة أن كل أسرة تستطيع إبدال أسطوانة غاز واحدة خلال 23 يوما قابلة للتعديل حسب التطبيق والحاجة الفعلية وذلك من المراكز المعتمدة او السيارات الجوالة المزودة بأجهزة قارئة للبطاقة.

ولفتت الشركة إلى أنه بالنسبة للفعاليات غير الحاصلة على البطاقة الذكية من طلاب وغير متزوجين أو نقابات وغيرها سيتم توزيع المادة عليها بعد اصطحاب الوثائق الرسمية التي تثبت طبيعة العمل والحاجة إلى المادة من خلال مراكز مخصصة لهذه الغاية مؤكدة أن التوزيع بموجب البطاقة الذكية سيحقق العدالة ويضمن إيصال المادة للمستحقين.

يذكر أن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بدأ في مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الماضي.