إيران تزيح الستار عن 6 إنجازات دفاعية جديدة

جهينة نيوز

أزاح نائب القائد العام للقوات البریة للجیش الإیراني، العمید نوذر نعمتی، الیوم السبت، الستار عن مجموعة من الإنجازات الدفاعیة الجدیدة.

وتشمل هذه الانجازات، الطوافة الذكیة المتعددة المراوح، المزودة بالقنابل، وطائرة صیاد "الدرون" المصغرة، المزودة بقاذفة الشِباك، ونظام الاستشعار الذكی الأرضي. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

ومن بين تلك الإنجازات أيضا، نظام الإنذار المزود باللیزر القابل للحمل على الكتف، ونظام الإنذار المزود باللیزر، القابل للحمل بالسیارة، والنظام الشامل المضاد للتهدیدات المسلحة الحدیثة.

كما تم في هذه المراسم إزاحة الستار عن: 6 أجهزة للتشویش، وهي شاهد 97 المحمول، 50 عدد مطلق شبكة القنص المحمولة على بندقیة "ج 3"، وجهاز مدفع "23 ملم"، محمول على حاملة جند "بی تی آر"، وبطاریة مدفع "155 ملم"، ذاتیة السحب، وسربان اثنان من الطائرات من دون طیار المطلقة بالید "فرباد".

وفیما یتعلق بقدرة الطائرات الإیرانیة من دون طیار، أشار العمید الطیار نصیر زاده إلى أن القوات المسلحة الإیرانیةهي من بین القوى الخمس الأولى في العالم.

وقال إن إیران أصبحت الآن مكتفیة ذاتیا في مجال الطائرات، وأضاف: بعض الدول الصدیقة طالبت بشراء طائرات دون طیار من إیران، ولا یوجد لدینا نقص في هذا الصدد.