السعودية تحظر التدخين في الشركات والمؤسسات.. وعقوبات المخالفين هي؟

السبت, 20 نيسان 2019 الساعة 10:32 | مجتمع, أخبار المجتمع

السعودية تحظر التدخين في الشركات والمؤسسات.. وعقوبات المخالفين هي؟

جهينة نيوز

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قرارا وزاريا يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات، تنفيذا لنظام مكافحة التدخين.

وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظا على الممتلكات والبيئة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وشدد الوزير على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.

ويقصد بالتدخين وفقا لنظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

وكان وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ توفيق الربيعة قد وجه في وقت سابق خطابا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية شكر فيه الجهود في مكافحة التدخين، وطالب بإصدار قرار لتطبيق المنع الكامل للتدخين داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة وكذلك المنشآت الأهلية.

وبين أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى 5 آلاف ريال حسب المادة 15 من نظام مكافحة التدخين.


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