قتلى وجرحى في انفجار مستودع "مواد كيميائية" للارهابيين في ريف حلب الغربي

جهينة نيوز

أفادت مصادر محلية في ​ريف حلب​ الغربي أن انفجارا عنيفا هز بلدة الأتارب عند الساعة التاسعة من مساء امس الجمعة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في أحد المقرات التابعة ل​هيئة تحرير الشام​ "​جبهة النصرة​".

وأكدت المصادر لوكالة سبوتنيك أن المقر الذي وقع فيه الانفجار هو أحد المقرات المخصصة لتعديل القذائف الصاروخية وتذخيرها بالمواد الكيميائية السامة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى نسف المقر بشكل كامل، وانتشار رائحة كيميائية غريبة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن عناصر ما تسمى ​"الخوذ البيضاء​" توجهوا على الفور إلى موقع التفجير وتمكنوا من انتشال ستة جثث وثلاثة مصابين من تحت أنقاض المقر الذي ذكرت صفحات تابعة ل "هيئة تحرير الشام" على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أنه كان “مستودعا مخصصا للأدوية الكيميائية” يحمل اسم مستودعات الخليل.