مركز ثاني لانطلاق البولمان في دمشق بمساحة 200 دونم!

جهينة نيوز

يسعى المسافرون في الحصول على راحتهم عند الذهاب والإياب إلى محافظاتهم، لكن ما يعانونه أن البولمانات في كل مرة تقف في مكان، فمرة عند مشفى المواساة وأخرى في العدوي أو العباسيين، وهذا يثير استياء المسافرين من بعد المسافة من جهة، وعدم معرفة مكان وقوف البولمان من جهة ثانية.

فهم يتمنون أن يكون هناك تجمع للبولمانات يخدم جميع المواطنين ويقدم الخدمات بطريقة سهلة فمن جهة يلبي طلباً وتالياً يكون مكانه معروفاً للجميع.

باسل ميهوب- عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق أوضح أنه سيتم إطلاق كراج بولمان مؤقت جديد في منطقة القابون في دمشق مقابل شركة سيرونيكس والغاية منه جمع البولمانات وتنظيم عمل الشركات فيه وذلك خلال مدة أقصاها 15-20 يوماً، وبيّن عضو المكتب التنفيذي أنه عند دراسة تنظيم منطقة القابون الصناعية تمت ملاحظة 200 دونم بجانب إدارة المركبات وتقرر أن يكون المركز النهائي لكراج البولمان في دمشق، حيث إنه، وحسب ميهوب، تم أخذ مساحة 9 دونمات ليكون المركز المؤقت للكراج لحين الانتهاء من الدراسة لمخطط تنظيم منطقة القابون الصناعية ومنه إقامة كراج دائم يليق بدمشق بمساحة 200دونم.

وأشار ميهوب إلى أن العمل على تأهيل هذا الكراج في مراحله النهائية حيث تم وضع غرف مسبقة الصنع لتوزيعها على الشركات مع العمل على الإنارة والتزفيت والصرف الصحي ورسم مداخل ومخارج الكراج بشكل نظامي مدروس. فالشركات الفعالة الموجودة حالياً والتي تعمل تتسع لها المساحة المحددة للكراج حيث إن عملها يتم بالتواتر فالبولمانات تدخل لأخذ الركاب وتخرج… وهكذا.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه خلال 15-20 يوماً لن يبقى أي بولمان على أتوستراد العدوي وسيتم تنظيفه وصيانته بشكل كامل، فكراج البولمان الأساس كان أساساً في منطقة القابون، ولكن نظراً لظروف الحرب فقد توقف عن العمل لخطورة موقعه وحرصاً على أرواح المواطنين فقد تم نقل مركز تجمع البولمانات إلى أتوستراد العدوي.