ارتفاع عدد حالات الانتحار بين عناصر الشرطة الفرنسية

جهينة نيوز

تشهد حالات الانتحار ارتفاعا ملحوطا بين صفوف عناصر الشرطة الفرنسية حيث وصلت إلى 28 حالة خلال 4 أشهر بعد انتحار اثنين الأسبوع الماضي الأمر الذي استدعى دعوة ضباط شرطة لإجتماع عاجل مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير لبحث الأسباب

و قالت صحيفة لوموند إن شرطيًا (48 عامًا)، أقدم على الانتحار بسلاحه- يوم الخميس- داخل مركز للشرطة في مدينة مونبيلييه جنوبي البلاد، وعثر على شرطي آخر (25 عامًا) ميتًا في منزله بإحدى ضواحي باريس.

وقالت اتحادات الشرطة، إن خطة وضعت العام الماضي للحيلولة أن تتحول مسألة الانتحار إلى «قضية وطنية، وأعلنت (الخطة) أولوية على مستوى الوزارة».

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن ثمانية وستين من عناصر الشرطة، أقدموا على الانتحار عام 2018