بالفيديو..سفارة الرياض في واشنطن تدعو معارضة سعودية لزيارتها... والأخيرة ترد: لن أدخلها

جهينة نيوز

وجهت سفارة الرياض في الولايات المتحدة دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف التي تقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة لزيارتها ولقاء السفيرة الجديدة الأميرة ريما بنت بندر.

ذكر المتحدث باسم السفارة، فهد الناظر، على حسابه بموقع "تويتر" أن السفارة تلاحظ جولة الشريف وترحب بفرصة لقائها مع الأميرة ريما عقب توليها منصبها الجديد.

من جانبها، علقت الشريف، على دعوة السفارة، في فيديو نُشرته مؤسسة حقوق الإنسان عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أنا سعيدة بمقابلتها، وهي علامة جيدة، مطالبي بسيطة وهي إخلاء سبيل غير مشروط لناشطات حقوق الإنسان المعتقلات، وجميع معتقلي الرأي، ورفع المنع من السفر على عائلاتهم".

وأضافت: "وآخر مطلب لي هو أن تكون المقابلة في الخارج".

تأتي هذه الدعوة وسط حملة أطلقتها الناشطة الشريف في أبريل/ نيسان الجاري لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

المصدر Sputnik